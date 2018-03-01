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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одесской области будет построена солнечная электростанция на площади 50 гектаров

Категория: Новости


В Одесской области будет построена солнечная электростанция на площади 50 гектаров

В областной администрации согласован детальный план территории в Лиманском районе, где планируется ее строительство.

По информации пресс-службы областной администрации, после введения в эксплуатацию, эта электростанция сможет обеспечить электроэнергией сразу несколько населенных пунктов.

Предварительное решение было принято на заседании архитектурно – строительного совета.

Отметим, что строительство солнечных и ветряных электростанций в последние годы становится все более популярным в развитых странах. Особенно – в Европе.

При этом в Одесском регионе имеются хорошие условия для реализации обоих направлений получения альтернативной электроэнергии. Ведь, у нас, согласно статистике, насчитывается до двухсот солнечных дней в году и в степной зоне области дуют весьма сильные ветра.

 



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