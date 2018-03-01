Одессу покинули два российских дипломата

28 марта из Одессы уехали два сотрудника Генерального консульства Российской Федерации.

Как передают «Вести», дипломаты выехали из города на машинах, и границу с Россией будут пересекать в Сумской области. Кроме них работники консульств РФ должны будут покинуть Киев, Львов и Харьков.

Как известно, ранее президент Украины Пётр Порошенко принял решение выдворить из страны 13 российских дипломатов, которые теперь должны вернуться в Москву. По словам главы украинского МИДа Павла Климкина, такой шаг был предпринят «в координации с друзьями и партнёрами в демократическом трансатлантическом сообществе».

Напомним, что британский посол в Украине Джудит Гоф в своём Twitter поблагодарила Порошенко и Климкина за то, что те поддерживают Великобританию «перед лицом неприемлемого поведения России» (до 20 стран ЕС и США ранее заявили о готовности выслать российских дипломатов из–за якобы отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, в чём Запад сразу же обвинил Россию).