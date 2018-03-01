Одесса получила возможность продлить до потепления отопительный сезон

Кабинет министров принял распоряжение о продлении срока действия льготных условий продажи газа теплоснабжающим организациям до 1 июня 2018 года, что позволит мэрии Одессы продлить отопительный сезон.

Как пояснили в пресс-службе горсовета, по климатическим показателям отключать отопление пока ещё рано: до нормативных среднесуточных 8 градусов пока далеко. Однако 1 апреля истекал срок действия т.н. «специальных обязательств» по поставкам газа теплоснабжающим предприятиям по всей Украине. В этих условиях мэрия Одессы была бы просто вынуждена закончить отопительный сезон: просто потому, что топить котельные стало бы нечем.

Однако 28 марта Кабинет министров продлил срок действия особых условий продажи газа до 1 июня. Это, конечно, не значит, что отопительный сезон продлится до этой даты: просто городские власти получать возможность спокойно дождаться повышения температуры до нормативных 8 градусов в среднем за сутки, и уже тогда останавливать котельные.