1 апреля в связи с проведением Юморины-2018 вносятся временные изменения в схемы движения городского транспорта

В связи с проведением в Одессе общегородского праздника «Юморина-2018» 1 апреля 2018 года будут внесены изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

С 06.00 до 14.00 работа троллейбусного маршрута № 2 будет приостановлена.

Изменения внесены в схемы автобусных маршрутов.

Автобусных маршрутов №№ 175, 185:

- по направлению движения к аптеке Гаевского – от ул. Жуковского на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую (конечная остановка);

- по направлению движения к Мемориалу 411-й батареи – от ул. Спиридоновской на площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршрутам.

Автобусного маршрута № 121:

- по направлению движения к Пересыпским мостам – от ул. Преображенской на ул. Новосельского, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту.

Автобусных маршрутов № 130, 146, 242:

- по направлению движения к Пересыпским мостам – от ул. Жуковского на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршрутам.

Автобусного маршрута № 203:

- по направлению движения к ул. Балковской – от ул. Жуковского на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Пастера и далее по маршруту.

С 12.00 до 13.30:

Автобусного маршрута № 111:

- по направлению движения к рынку «Привоз» – от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Нежинскую, Тираспольскую площадь, ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 203:

- по направлению движения к парке им. Т.Г. Шевченко – от ул. Ольгиевской на ул. Нежинскую, Тираспольскую площадь, ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 121:

- по направлению движения к ТЦ «Метро» – от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Нежинскую, Тираспольскую площадь, ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Автобусных маршрутов №№ 117, 130, 146, 242:

- по направлению движения к ул. Бунина – от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршрутам.

Автобусного маршрута № 220а:

- по направлению движения к ж/д вокзалу – от ул. Софиевской, на ул. Конную, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 145:

- по направлению движения к ж/д вокзалу – от ул. Софиевской, на ул. Конную, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

С 13.00 до 17.00:

Работа троллейбусных маршрутов №№ 9, 7 организована до ж/д вокзала.

Автобусного маршрута № 175:

- по направлению движения к ж/д вокзалу – от ул. Бунина на ул. Ришельевскую и далее по маршруту;

- по направлению движения к аптеке Гаевского – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 221:

- по направлению движения к Новому Рынку – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Бунина и далее по маршруту.

С 06.00 до 24.00:

Автобусного маршрута № 137:

- по направлению движения к Пересыпским мостам – от ул. Канатной на ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту;

- по направлению движения к ул. Инглези – от ул. Софиевской на ул. Конную, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Пушкинскую, ул. Греческую и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 220а:

- по направлению движения к Экономическому университету – от ул. Екатерининской на ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту;

Автобусного маршрута № 145:

- по направлению движения к Пересыпским мостам – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту;

- по направлению движения к ж/д вокзалу – от ул. Софиевской, на ул. Конную, ул. Нежинскую, ул. Л. Толстого, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 117:

- по направлению движения к ул. Балковской – от ул. Екатерининской на ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую и далее по маршруту.