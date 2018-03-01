Прогноз погоды по Одессе и области на 30 марта – 3 апреля

Гидрометцентр Черного и Азовского морей: 30 марта по Одессе и области переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 9-14 м/с

Прогноз погоды

с 29 марта по 30 марта 2018

по г. Одессе

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью и утром туман. Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4ºС тепла, днем ​​8-10ºС тепла.

по Одесской области

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м / с.

Температура ночью от 1ºС мороза до 4ºС тепла, днем ​​8-13ºС тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

31 марта-1апреля

Переменная облачность. Без осадков. Днем 1 апреля местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м / с, местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 1-6ºС тепла, днем ​​12-17ºС, в прибрежной зоне 8-10ºС тепла.

2 апреля

Без существенных осадков.

Температура ночью 2-7ºС тепла, днем ​​12-17ºС, в прибрежной зоне 8-10ºС тепла.

3 апреля

Без существенных осадков.

Температура ночью 0-5ºС тепла, днем ​​10-15ºС.