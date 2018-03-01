Прогноз погоды по Одессе и области на 30 марта – 3 апреля

Гидрометцентр Черного и Азовского морей: 30 марта по Одессе и области переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 9-14 м/с
Прогноз погоды
с 29 марта по 30 марта 2018
по г. Одессе
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ночью и утром туман. Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4ºС тепла, днем 8-10ºС тепла.
по Одесской области
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м / с.
Температура ночью от 1ºС мороза до 4ºС тепла, днем 8-13ºС тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
31 марта-1апреля
Переменная облачность. Без осадков. Днем 1 апреля местами небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м / с, местами порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 1-6ºС тепла, днем 12-17ºС, в прибрежной зоне 8-10ºС тепла.
2 апреля
Без существенных осадков.
Температура ночью 2-7ºС тепла, днем 12-17ºС, в прибрежной зоне 8-10ºС тепла.
3 апреля
Без существенных осадков.
Температура ночью 0-5ºС тепла, днем 10-15ºС.