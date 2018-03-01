Двухэтажная спасательная станция будет построена на монастырском пляже

Коммунальное учреждение «Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета» выступит заказчиком работ по оборудованию базы маломерного флота в районе пляжа «Монастырский».

Данное решение принял 29 марта исполнительный комитет города. Ранее в мэрии сообщали, что на указанном пляже в районе Дачи Ковалевского планируют создать спасательную станцию. Как стало известно, она будет двухэтажной с пристройкой теневика, где разместят плавсредства. Для их спуска в воду планируется также специальный пандус. Работы будут проводиться за счёт предпринимателя, который совместно с водолазной службой намерен эксплуатировать данный объект.