Одесситы продолжают нести цветы и игрушки к Генконсульству России

Первые цветы у здания Генконсульства РФ на Гагаринском плато в Аркадии появились ещё днём в понедельник, 26 марта.

Всего в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Опознаны 27 погибших. 76 человек, в том числе 27 детей, пострадали.

Днём в воскресенье огонь вспыхнул на 4-м этаже торгово-развлекательного центра (предположительно, загорелся поролон в сухом детском бассейне) и быстро распространился по зданию, в котором не работала система противопожарной безопасности. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка. На третьем этаже ТЦ в контактном зоопарке погибли 200 животных.

В рамках расследования дела задержали четырёх человек, в их числе арендатор помещения, где возникло возгорание. Пятым фигурантом стал сотрудник ЧОП, который, по данным Следственного комитета РФ, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Следователи проводят допросы арендаторов и собственников помещений ТЦ.