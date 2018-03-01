Новые правила парковки могут начать действовать уже в текущем году

Первый совет водителям - парковать авто на специально оборудованных для этого местах, платить деньги с помощью паркомата и оставлять чек под стеклом.

Второй совет - не паркуйтесь там, где нельзя. На проезжей части в два ряда, на железнодорожных переездах, трамвайных путях, на эстакадах, мостах, путепроводах, в туннелях, слишком близко к пешеходным переходам и перекресткам, автобусным остановкам и проч. А еще не оставляйте машины на велодорожках.

Если все пошло не так - штрафы и эвакуация

Если не прислушаетесь к этим советам - штраф, или же не найдете машину там, где оставили.

Штраф - это если машина на платной парковке, но под стеклом нет чека об оплате. Эвакуация - если машина мешала движению другого транспорта (где именно - перечислено выше).

Уведомление о штрафе на лобовом стекле или заказным письмом

Если инспектор по парковке заметил, что в течение 10 минут авто припарковано без оплаты - вы увидите постановление о штрафе на лобовом стекле. Документ должен содержать реквизиты для оплаты. Сумма штрафа - в 20 раз больше, чем вы должны были заплатить за парковку на данном месте (при безосновательном пользовании местом для инвалидов - в 30 раз больше). Оплачиваете в течение 10 рабочих дней половину суммы штрафа - и дело с концом.

Кстати, если инспектор примет у вас наличные - его с первого раза ждет штраф 850-1700 грн., а повторно - 1700-2040 грн.

Нарушение может зафиксировать камера видеонаблюдения. Тогда вы получите заказное письмо с уведомлением о штрафе и ссылкой на сайт, где можно просмотреть видеозапись нарушения. В таком случае можно подписаться под получением и так же оплатить половину суммы в течение 10 рабочих дней. А можно отказаться получать письмо - тогда через 30 дней штраф будут взимать принудительно. Есть и возможность обжаловать наложение штрафа - тогда ход сроков приостановится до рассмотрения такой жалобы.