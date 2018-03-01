В Одессе СБУ блокировала незаконный сбыт оружия и боеприпасов

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции.

Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался ее реставрацией и переделывал травматическое и сигнальную на боевую с целью продажи. «Клиентов» он подыскивал в Интернете на тематических форумах.

Среди «заказчиков» были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков по месту жительства и работы дельца сотрудники СБ Украины изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Решается вопрос вручения задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.