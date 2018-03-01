Одесские «активисты «требуют закрытия российского Генконсульства в Одессе»

Как сообщают в соцсетях члены «Совета общественной безопасности», они уже отправили письмо с таким предложением на имя губернатора области. Они просят, чтобы глава региона выступил с соответствующей инициативой перед Администрацией президента и МИДом.

По мнению «активистов», это необходимо сделать, с целью «…снижения рисков разведывательной и террористической деятельности со стороны государства, которое ведет войну против Украины!» Реакция губернатора на это «послание» пока неизвестна.