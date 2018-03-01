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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одесской области произошло очередное убийство

Категория: Новости


  По информации ГУНП, жертвой преступников стал девятнадцатилетний житель Подольска. По имеющимся данным, в ходе отдыха в баре у него возник конфликт с двумя неизвестными мужчинами, который потом продолжился на улице.

В результате преступники забили парня насмерть палками, после чего быстро уехали в Одессу. Несмотря на попытку замести следы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны.

Оба – без определенного места жительства, девятнадцати и двадцати одного года. За совершенное преступное деяние им инкриминируют статью 115 УК Украины (умышленное убийство). За совершенное обоим грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящее время проверяется возможность причастности задержанных к другим преступлениям.



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