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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Новый современный поезд «Кишинев-Одесса» завтра торжественно прибывает в Одессу

Категория: Новости


Новый современный поезд «Кишинев-Одесса» завтра торжественно прибывает в Одессу

  Прибытие состава ожидается в 10 часов 46 минут.

По информации областной администрации, в торжественной церемонии встречи первого рейса состава примут участие Государственный секретар министерства инфраструктуры Украины Андрей Галущак, директор «железных дорог Молдовы» Юрий Топалэ, губернатор Одесской области Максим Степанов и руководитель «Одесской железной дороги» Роман Мякишев.

Отметми, что поезд запущен железной дорогой Молдовы, снабжен кондиционером, «WI-FI» и расчитан на двести шестьдесят пассажиров.

Напомним, что этот состав собирались запустить еще четыре года назад, однако реализовать эти благие намерения смогли только сейчас.



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