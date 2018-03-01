Новый современный поезд «Кишинев-Одесса» завтра торжественно прибывает в Одессу

Прибытие состава ожидается в 10 часов 46 минут.

По информации областной администрации, в торжественной церемонии встречи первого рейса состава примут участие Государственный секретар министерства инфраструктуры Украины Андрей Галущак, директор «железных дорог Молдовы» Юрий Топалэ, губернатор Одесской области Максим Степанов и руководитель «Одесской железной дороги» Роман Мякишев.

Отметми, что поезд запущен железной дорогой Молдовы, снабжен кондиционером, «WI-FI» и расчитан на двести шестьдесят пассажиров.

Напомним, что этот состав собирались запустить еще четыре года назад, однако реализовать эти благие намерения смогли только сейчас.