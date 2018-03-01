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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В банду вооруженных наркодилеров входили жители Одесской области

Категория: Новости

В банду вооруженных наркодилеров входили жители Одесской области

  Правоохранители задержали восьмерых членов преступной организации, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях в сфере оборота наркотиков.Об этом сообщил спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По данным досудебного расследования, члены организации два года занимались поставкой наркотиков в особо крупных размерах. В частности, они продавали маковую соломку, перерабатываемую в опий, и таблетки гидрохлорида псевдоэфедрина. Основные "сделки" заключались в городе Павлоград (Днепропетровская область), однако среди членов преступной организации есть и жители Одесской и Черкасской областей.

Дома у подозреваемых провели обыски. Правоохранители нашли у них наркотики, психотропные вещества и их прекурсоры более чем на 5 миллионов гривен, а также оружие и 400 тысяч гривен наличными.

В прокуратуре считают, что организация состояла более чем из 10 человек, однако задержать удалось лишь 8. Известно, что им помогал сотрудник полиции.


Источник: УСИ Одесса



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