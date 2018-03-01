Подозреваемого в убийстве пешеходов на Балковской оставили под стражей

Апелляционный суд оставил в силе ранее принятое решение Приморского райсуда Одессы. Автомобилиста, подозреваемого в убийстве двух пешеходов, оставили под стражей.

Напомним, что 11 марта в результате ДТП на улице Балковской погибли два человека. Изначально в полиции заявили, что люди пытались перейти дорогу в неположенном месте, но позже в сети появилось видео, на котором четко запечатлено, что пешеходы шли по тротуару. Кроме того, активисты утверждают, что сбившая людей «Тойота» участвовала в уличных гонках.

Тогда стало известно, что руководство Главного управления Национальной полиции в Одесской области намерено обновить состав следственного отдела, ведущего дела, связанные с ДТП, приведших к тяжелым последствиям.