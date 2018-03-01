В Одессе стало доброй традицией встречать настоящую весну по-французски вместе с музыкантами, актерами, писателями, режиссерами, которые будут представлять все разнообразие культур, развивающихся во Франции.

С 5 по 28 апреля 2018 года в Одессе пройдет 15-й фестиваль «Французская весна». Формат фестиваля не меняется уже на протяжении 15-ти лет, каждый год предлагая новаторские проекты.

В течение апреля в ритме французской весны будут жить: Киев и Львов, Одесса и Запорожье, Днепр и Ивано-Франковск, Ровно, Харьков и Бердичев.

Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, «Альянс Франсез» в Одессе при поддержке Одесского городского совета и многочисленных правительственных и неправительственных учреждений Украины приглашают окунуться в разнообразие французского искусства, а также оценить результаты франко-украинского сотрудничества.

Совместные франко-украинские проекты найдут свое продолжение в Одессе в спектаклях, литературных встречах, кинопоказах и концертах. Французские гости этого яркого мероприятия будут вести диалог с украинскими зрителями и слушателями посредством сценического творчества и в ходе встреч.

Пресс-конференция состоится 30 марта в 12:30 в Одесском городском совете.