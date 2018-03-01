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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области аграрии получат компенсацию за посадочный материал

Категория: Новости

В Одесской области аграрии получат компенсацию за посадочный материал

  На территории Одесской области начала работать программа государственной поддержки садоводства, виноградорства и хмелеводства. Об этом сообщили в Одесской ОГА.
Программа предусматривает 80%-ую компенсацию за проведение работ по закладке саженцев плодово-ягодных культур, винограда и хмеля. Получить ее можно, если работы были выполнены в 2018 году. Максимальный размер компенсации составляет 80%, но он не может превышать нормативы, установленные Минагрополитики.

Чтобы воспользоваться программой господдержки, нужно написать заявление в Минагрополитики и подать пакет документов в комиссию РГА или ОГА.


Источник: УСИ Одесса



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