В Одесской области аграрии получат компенсацию за посадочный материал

На территории Одесской области начала работать программа государственной поддержки садоводства, виноградорства и хмелеводства. Об этом сообщили в Одесской ОГА.

Программа предусматривает 80%-ую компенсацию за проведение работ по закладке саженцев плодово-ягодных культур, винограда и хмеля. Получить ее можно, если работы были выполнены в 2018 году. Максимальный размер компенсации составляет 80%, но он не может превышать нормативы, установленные Минагрополитики.

Чтобы воспользоваться программой господдержки, нужно написать заявление в Минагрополитики и подать пакет документов в комиссию РГА или ОГА.