 
Информация к новости
  • Просмотров: 81
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

На взятке задержан сотрудник "Одессаоблэнерго"

Категория: Новости

На взятке задержан сотрудник "Одессаоблэнерго"

  Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права, совмещенный с вымогательством).

В четверг, 29 марта, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и следователями ГУНП в области разоблачили «на горячем» должностное лицо одного из участков районной электросети «ОАО« Одессаоблэнерго ».

Так, чиновник участки Беляевского РЭС требовал и получил от предпринимателя 20 тыс грн взятки за предоставление разрешения на размещение рекламных вывесок на электроопорах на территории населенных пунктов Нерубайское и Усатово.

Продолжаются первоочередные следственные действия.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 