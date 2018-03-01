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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одессе пройдет чемпионат Украины по таиландскому боксу

Категория: Новости

В Одессе пройдет чемпионат Украины по таиландскому боксу

  29 марта 2018 года мэр Одессы, президент Европейской федерации таиландского бокса Геннадий Труханов приветствовал участников Чемпионата по таиландскому боксу Муэй-тай, который проходит с 28 марта по 1 апреля в спорткомплексе СКА в Одессе.

Впервые в истории соревнований на Чемпионате Украины по таиландскому боксу представлены 20 областей и город Киев.

«Сегодня Украинская национальная федерация таиландского бокса - одна из самых сильных в мире. Эти слова подтверждаются верхними строчками на мировых чемпионатах, бесчисленными медалями, которые пополняют копилку спортивных достижений нашей страны. Одесса стала, по сути, штаб-квартирой этого вида спорта. В этом году впервые в истории на соревновании представлены 20 областей. Искренне желаю всем участникам успехов, ярких побед на ринге и в жизни», - отметил Геннадий Труханов.

По итогам Чемпионата будут сформированы сборные Украины для участия в Чемпионате мира в Мексике (10 - 22 мая) и Чемпионата Европы в Праге (29 июня - 8 июля). Также по результатам соревнований будет сформирована сборная команда Украины для участия в Чемпионате мира по таиландскому боксу среди юношей, который пройдет в Таиланде с 4 по 11 августа.


Источник: Одесский горсовет



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