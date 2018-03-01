Полиция в Одесской области изъяла из незаконного оборота арсенал оружия

Работники Департамента уголовного розыска совместно с оперативниками Управления уголовного розыска в Одесской области и представителями военной прокуратуры выявили факт незаконного хранения оружия бывшим военнослужащим.

Полицейские установили, что в гараже на территории гаражного кооператива в г. Черноморск мужчина хранил оружие.

Правоохранители изъяли три револьвера, пистолет Макарова, снайперскую винтовку, автомат Калашникова, два АКМСУ, два глушителя, ручной пулемет Калашникова, две термические гранаты и почти полторы тысячи патронов различного калибра.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.