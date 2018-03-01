В Одессе был задержан начальник землеустроительного отдела коммунального предприятия

Оперативниками Управления защиты экономики совместно с работниками следственного управления ГУНП в Одесской области и Одесской местной прокуратурой № 3 был задержан начальник землеустроительного отдела коммунального предприятия, который требовал и получил 1 тыс. долларов США взятки за проведение и согласование топографо-геодезических работ с последующей сдачей геодезического отчета.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.