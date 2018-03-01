Одесское Придунавье станет ближе

Реконструкция дороги на Килию будет закончена уже до конца года. Такое обещание дал губернатор Максим Степанов.

По его словам, протяженность данной дороги составляет тридцать три с половиной километра, из которых нужно отремонтировать семнадцать километров.

Как сообщил губернатор в ходе посещения Бессарабии, ремонтные работы начнутся уже через несколько недель. Их ориентировочная стоимость составит сто десять миллионов гривен.

По словам губернатора «…в ближайшее время это пекло для жителей Килии закончится! Ведь это основной путь, по нему люди ездят в больницы, по нему едет «Скорая помощь! Скоро все закончится. Есть средства, есть подрядчик, который гарантирует, что дорогу не придется переделывать каждый год! Ждем хорошей погоды!»

Отметим, что ремонтировать дорогу начали еще в 2016 году.