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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Украинская Венеция снова под угрозой затопления

Категория: Новости


Украинская Венеция снова под угрозой затопления

  По информации ГСЧС снова возникла реальная угроза повышения воды в Дунае в районе города Вилково. По данным синоптиков, это сможет стать следствием весеннего паводка, вызванного таянием снега.

Правда, паводок реально угрожает, в основном центральной части Вилково. Ведь на ее окраинах улицы по-прежнему заменяют протоки, а соседи, как средневековые венецианцы, едут друг у другу в гости на лодках.

Именно поэтому Вилково и получило сленговое название «Украинская Венеция».

Отметим, что угроза паводка возникла не только на Дунае, на и на другой большой водной артерии одесского региона - Днестре.



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