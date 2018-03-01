В Одессе судят «интернет-сепаратиста»

Как сообщают в пресс-службе областной Прокуратуры, в суд отправлено дело в отношении двадцати семи летнего мужчины, который, согласно обвинительному заключению, распространял в сети высказывания, призывающие к изменению границ государства и угрожающие его территориальной целостности.

Кроме того, оказывается, при задержании у него было обнаружено наркотическое вещество каннабис и поддельный паспорт.

Поэтому, по мнению обвинения, подсудимому придется ответить сразу по трем статьям- посягательство на территориальную целостность, незаконное хранение наркотиечских средств и подделка документов.