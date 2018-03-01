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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Латание дорожных ям ценой в …сто пятьдесят миллионов гривен

Категория: Новости


Латание дорожных ям ценой в …сто пятьдесят миллионов гривен

  С наступлением весны одесские дорожники привычно начинают т.н. «ямочный ремонт» дорожного покрытия. В нынешнем году данные работы начнутся уже с понедельника. Об этом рассказал журналистам начальник городского управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай.

По его словам, после зимы без этого просто не обойтись. Речь, как правило, идет о латании ям горячим асфальтом. Весь комплект такой «дорожной штопки» обойдется городу в сто пятьдесят миллионов гривен.

Отметим, что в большинстве развитых стран подобный метод уже не применяется. Там проводится комплексный ремонт дорожного покрытия, который позволяет обеспечить нормальную проезжаемость дорог на многие годы. В то время как ямочный ремонт, как правило, приходится повторять практически ежегодно.



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