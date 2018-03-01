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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе случайно задержали преступника –рецидивиста

Категория: Новости


В Одессе случайно задержали преступника –рецидивиста

  В Одессе в ходе патрулирования был задержан находящийся в розыске иностранец. По информации ГУНП, им оказался гражданин Грузии, который специализировался на вскрытии автомобилей.

Как выяснилось, патрульные задержали его практически случайно. Просто обратили внимание на подозрительно ведущего себя человека и задержали его до выяснения.

О том, что этот человек был ранее судим и теперь находится в розыске, выяснилось уже в отделении. Вопрос о месте его подсудности решается.



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