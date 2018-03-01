В Одессе случайно задержали преступника –рецидивиста

В Одессе в ходе патрулирования был задержан находящийся в розыске иностранец. По информации ГУНП, им оказался гражданин Грузии, который специализировался на вскрытии автомобилей.

Как выяснилось, патрульные задержали его практически случайно. Просто обратили внимание на подозрительно ведущего себя человека и задержали его до выяснения.

О том, что этот человек был ранее судим и теперь находится в розыске, выяснилось уже в отделении. Вопрос о месте его подсудности решается.