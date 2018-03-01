Солнышко по имени Злата

В эти дни на кафедре изобразительного искусства Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры проходит первая персональная выставка учебно-творческих работ магистра кафедры Златы Шишман. Хотя это первая персональная выставка юной художницы, но ее нельзя назвать творческим дебютом – излучающие свет работы Златы уже экспонировались в составе областных и всеукраинских выставок Союза художников Украины. В день открытия выставки здесь собрались многочисленные друзья Златы - поздравить ее, порадоваться, поддержать, похвалить и полюбоваться солнечными картинами.

Стиль творчества художницы – реализм, он предполагает, что степени условности – немного, все портреты и пейзажи узнаваемы, но в них больше солнца, больше радости и света, чем мы можем увидеть в оригиналах. Ее полотна напоминают порталы в маленькую Нарнию, где на всем лежит отблеск некоего сакрального света. Возможно, эту особенность Злата унаследовала от отца, участвующего в росписи храмов. Иван Шишман – заслуженный художник Украины, удостоен многих наград Украины и Болгарии за сакральную живопись. Вот и сейчас он занят сложной и ответственной работой - росписью киевского храма Симеона Столпника.

Сама Злата говорит, что она пока пробует себя в различных творческих направлениях, но ее любимый жанр – портрет и пейзаж, ей нравится писать людей в необычном световом ракурсе и передавать различные состояния природы. Ей вполне это удается: даже не особо понимающий зритель чувствует личное отношение художника к деталям, заметным не каждому взгляду.

- Я знаю Златочку с детства. Она рисовала всегда. Ей всегда был интересен мир, который она познавал с радостью. Она добрый, светлый человечек. Ее работы просто светятся. Хочется пожелать, чтобы свет ее доброй души присутствовал во всех картинах, чтоб люди получали от ее выставок радость, умиротворенность, тепло. Надеюсь и желаю, чтоб у нее все получалось, и ее красивые одухотворенные работы украшали собой наш мир, - рассказывает посетительница выставки Юлия Павличенко.

Если не знать возраст автора – можно предположить, что писал уже вполне состоявшийся опытный художник. Ее работы высоко оценены в Союзе художников.

- Очень профессионально, мастерски написаны картины. Хорошая, позитивная девочка, и такие же у нее радостные, солнечные, светлые работы, которые приятно смотреть. Успокаивается душа и сердце. Хорошая техника показывает сформировавшегося мастера. Будучи студенткой выпускного курса, Злата по уставу не может стать членом профессионального Союза художников, но у нее есть мастерство и большое количество выставок с участием ее работ, и очевидно, что очередная вступительная компания уже пройдет с ее участием. Художники-члены Союза давно отмечают эту серьезную, талантливую, перспективную девушку, мы следим за ее творчеством и радуемся ее успехам, - поделилась впечатлениями Оксана Здоровецкая, секретарь Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

-- Главный мой учитель, друг и наставник – это, конечно, мой папа, который с детства поощрял мое стремление к живописи тем, что никогда не запрещал мне рисовать даже на обоях в нашей квартире. Подготовку к поступлению в вуз я тоже прошла под папиным руководством.

А уже став студенткой, познакомилась с Владимиром Николаевичем Сакалюком – он мой ведущий преподаватель по рисунку и живописи. Владимир Николаевич – великий мастер своего дела, талантливый художник и чуткий руководитель. Эти два человека – главные мои учителя, которым я очень благодарна. Еще хочу поблагодарить за информационную поддержку моей первой персональной выставки известного одесского мецената народного депутата Сергея Васильевича Кивалова, - говорит Злата Шишман.