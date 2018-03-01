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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе ряды патрульных пополнили 18 новобранцев

Категория: Новости

В Одессе ряды патрульных пополнили 18 новобранцев

  18 новых сотрудников патрульной полиции Одессы сегодня приняли присягу. Торжественная церемония прошла в городском Управлении патрульной полиции.
«У нас очередное пополнение в нашей большой полицейской семье. 18 прибывших полицейских заступят на охрану порядка и защиты не только города Одессы, а уже и области» - рассказал старший лейтенант полиции Одесской области Юрий Рыбак.
Также новобранцев с таким событием поздравил начальник ГУ НП Одесской области Дмитрий Головин.

«У нас впереди не тяжёлые времена, но насыщенные. Я очень рад, что новые полицейские влились в нашу семью, желаю вам здоровья и дальнейшего карьерного роста» - поделился Дмитрий Головин.


Источник: Метроном



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