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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Численность населения Одесской области сократилась более чем на 12 тысяч человек

Категория: Новости

  По информации главного управления статистики Одесской области, по состоянию на 1 февраля 2018 года численность населения Одесской области составила 2 миллиона 383 тысячи 112 человек.

Так, что за январь текущего года численность жителей региона возросла на 37 человек. Данное увеличение связано с миграционным приростом населения — 876 человек против 839 естественного сокращения численности.

Отметим, на начало 2015 года в Одесской области проживало 2 миллиона 396 тысяч 9 человек, что на 12 тысяч 897 больше, чем на сегодняшний день.


Источник: Ukrainian Bessarabia



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