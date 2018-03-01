Одесская команда «Знатоки» стала чемпионом Украины по «Что? Где? Когда?»

По итогам прошедших в Одессе Чемпионатов Украины по «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-рингу» победителем в старшей группе стала команда «Знатоки» (Одесса, школа №35).

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 марта, в оргкомитете интеллектуального чемпионата.

Как отметили организаторы, 28 марта в Одессе завершился последний из четырех Чемпионатов Украины, которые стартовали 25 марта. Всего в турнирах приняло участие более 300 школьников из всех регионов страны. Участники соревновались в «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринге», «Своей игре» и «Эрудит-квартете». Юные знатоки сражались в двух возрастных категориях: младшие и старшие школьники.

В результате Чемпионами Украины по «Что? Где? Когда?» стали «Знатоки» (Одесса, школа №35) в старшей группе и «Американская Котика» (Запорожье) в младшей возрастной категории.

В брэйн-ринге первое место у тех же команд, успешный результат также показали одесситы из команды «Нас Опять Заставили» (Одесса, школа №117), взявшие серебро в старшей группе.

Команда «Центр» из Житомира взяла бронзу и в «Что? Где? Когда?», и в брэйн-ринге.

Победители турнира получили право представлять страну на Чемпионате Европы.