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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Центр города застыл в «пробках»

Категория: Новости


Центр города застыл в «пробках»

  По информации в соцсетях, сегодня серьезные транспортные заторы возникли на улицах Черняховского, Посмитного и проспекте Шевченко.

По информации дорожников, причина заторов, про всей вероятности, стали частичное перекрытие улицы Посмитного, которое произошло в результате ремонтных работ по замене коммуникаций.

Добавим, что на интенсивность транспортного движения негативно влияют и работы по замене коммуникаций на улице Канатной. Из-за чего многие транспортные маршруты были вынуждены временно изменить направления движения.



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