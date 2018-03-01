Центр города застыл в «пробках»

По информации в соцсетях, сегодня серьезные транспортные заторы возникли на улицах Черняховского, Посмитного и проспекте Шевченко.

По информации дорожников, причина заторов, про всей вероятности, стали частичное перекрытие улицы Посмитного, которое произошло в результате ремонтных работ по замене коммуникаций.

Добавим, что на интенсивность транспортного движения негативно влияют и работы по замене коммуникаций на улице Канатной. Из-за чего многие транспортные маршруты были вынуждены временно изменить направления движения.