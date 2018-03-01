В Одесский порт после нескольких часов ожидания вошли два турецких военных корабля

В их числе фрегат «Салихрейс» и корвет «Боюкада». Они прибыли в Одессу для совместного с украинскими ВМС участия в морских учениях «Морская звезда». Пребывание турецких кораблей в Одессе продлиться до 2 апреля.

Отметим, что вошедшие в Одессу суда относятся к числу относительно новых боевых кораблей. «Салихрейс» и «Боюкада» вступили в эксплуатацию в 1997 и 2008 годах соответственно, имеют водоизмещение 3380 и 2030 тонн, обладают скоростью в 22 и 29 узлов.

Их экипажи составляют сто восемьдесят и девяносто три человека. Имеют на вооружении ракетные установки разных классов, артиллерийские установки и торпедные аппараты.

Отметим, что из-за густого тумана кораблям пришлось долго ждать на внешнем рейде возможности войти в Одесский порт. Пришедший сегодня в Одессу турецкий фрегат «Салихрейс» относится к тому же типу боевых кораблей, что и флагман украинских ВМС «Гетман Сагайдачный».