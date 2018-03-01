В одном из районов Одесской области депутаты выразили недоверие главе РГА

Сегодня в Одесской области депутаты выразили недоверие главе Татарбунарской РГА Александру Кривенко. Об этом сообщается на Facebook-странице Татарбунарской районной государственной администрации.

Так, в ходе внеочередной сессии Татарбунарского районного совета, на которой 21 депутат из 28 проголосовали за выражение недоверия главе Татарбунарской РГА Александру Кривенко. И всего 6 депутатов проголосовали против. Еще один бюллетень признали недействительным.

Причиной такого решения депутаты назвали отсутствие налаженности в работе между Татарбунарской районной государственной администрацией и городским советом, а также «ненадлежащее исполнение делегированных полномочий» Александром Кривенко. По их мнению, именно это мешает обеспечению сбалансированного экономического и социального развития Татарбунарского района.

Отметим, что бывший заместитель председателя Березовской РГА, депутат Березовского районного совета, предприниматель Александр Кривенко распоряжением Президента Украины Петра Порошенко от 27 апреля 2017 года был назначен главой Татарбунарской РГА.