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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Целый арсенал оружия обнаружен в Одесской области

Категория: Новости


Целый арсенал оружия обнаружен в Одесской области

По информации ГУНП, в ходе оперативных мероприятий в частном гараже в Черноморске обнаружен арсенал стрелкового оружия. Выявлено и изъято три револьвера, пистолет Макарова, три автомата Калашникова, две термические гранаты и более полутора тысяч патронов.

По имеющимся данным, гараж принадлежал переселенцу, который в прошлом был участником АТО. Владелец гаража задержан. Начато уголовное производство по статье 263 УК Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Отметим, что по информации первого заместителя начальника полиции Украины Вячеслава Амброськина, оперативные мероприятия в Одесской области проводятся в рамках оперативной отработки региона в преддверье 10 апреля.

 



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