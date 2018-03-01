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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Все работы на Пересыпи будут завершены до лета

Категория: Новости


Все работы на Пересыпи будут завершены до лета

Такое обещание дал журналистам начальник городского управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай. По его словам, основным фактором, затормозившим проведение ремонтных работ в районе Пересыпского моста стало обнаружение инженерных сетей, не отмеченных на планах и в проектной документации.

Так же свою роль в замедлении темпов работ сыграла погода.

Чиновник отметил, что в случае установления благоприятных погодных условий работы могут быть завершены еще в мае.

Отметим, что, по мнению многих одесситов, именно затягивание ремонтных работ в этом «бутылочном горле» Одессы стало причиной практически ежедневных транспортных заторов, которые образуются в этом районе.



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