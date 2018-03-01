Сразу четыре автомобиля пострадали в столкновении в Одесской области

Групповое ДТП произошло накануне на Николаевской трассе. Там недалеко от поселка Кошары столкнулись четыре автомобиля. Из них три – грузовые: «Mitsubishi», «Volkswagen» и «DAF». А так же автомобиль «Славута».

В результате пострадали два человека. Проводится расследование.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Mitsubishi», который якобы по непонятным причинам выехал на встречную полосу.

Отметим, что в результате ДТП движение по дороге оказалось крайне затруднено.