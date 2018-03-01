Вход Господень в Иерусалим

«Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и мы Тебе вопием, благословен грядый во имя Господне!» Этими словами Святая Православная Церковь приглашает и всех нас, в день праздника Входа Господня в Иерусалим прославить и встретить идущего навстречу нам Христа. Это была уже четвертая приближающаяся Пасха, на которую шел Господь в Иерусалим. В этот раз Христос избирает совершенно иное — вход со славой. Весь Иерусалим пришел в движение. И не только весь Иерусалим, а вся Иудея, стекающаяся на праздник в этот город, вышла встречать Иисуса Христа. Обыкновенно Он избегал шума и людской молвы и никогда не искал почестей и преклонения народа, так как это было совершенно не нужно для Его дела. Но в этот раз Он не останавливает ликующих восклицаний и, когда взбешенные фарисеи требовал от Него, чтобы Он запретил ученикам славословить, Господь отвечает: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк.19: 40).

Чем же объясняется столь торжественная встреча Христа Спасителя? Сам Господь объясняет нам это, говоря: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Что за час, и о каком прославлении говорит Христос? Мы должны обратить внимание, прежде всего, вот на что. Когда римский военачальник возвращался после победы над неприятелем в город, он ехал обычно на раззолоченной колеснице, запряженной четверкой белых лошадей; над его головой простирался золотой венок, а впереди вели толпы пленных и несли военную добычу. Как мало похож был на гордую фигуру римского императора смиренный и кроткий Спаситель верхом на маленьком ослике. Верхом на осле, в простом хитоне и плаще, без блестящих воинских доспехов, без победного венка на голове Спаситель казался воплощением мира и кротости. Для каждого непредубежденного взора было ясно, что этот Пророк из Галилеи никогда не будет тем могучим завоевателем, каким воображение народа рисовало себе будущего Мессию. Несомненно, эту мысль и хотел внушить Господь. Но грустен лик Спасителя. Лицо Его не выражает радости и превосходства — Его глаза наполнены слезами. О чем плачет Христос? Он плачет об Иерусалиме, о тех людях, которые сегодня кричат «осанна», а пройдет несколько дней, и эти же люди будут кричать другие слова: «Распни, распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших». Вот почему плачет Христос, когда въезжает, хотя и со славою, в Иерусалим.

Но чем объяснить такое скопление народа? Почему люди в таком количестве вышли навстречу Христу, радостно приветствуя Его и устилая дорогу, по которой Он ехал, своими одеждами и пальмовыми ветвями? А объясняется все это весьма просто. Накануне произошло дивное чудо, которое было совершено Господом в Вифании. Именно там Христос воскресил своего умершего друга Лазаря, который четыре дня уже находился в могиле. Весь Иерусалим и все окрестности в одно мгновение узнали об этом величайшем чуде, и народ с нетерпением и восхищением жаждал увидеть этого величайшего чудотворца. Как это напоминает нас! Мы тоже, услышав о чем-то необычном, загораемся своим сердцем, искренне стремимся увидеть, услышать, узнать. Страшно, когда мы заблуждаемся, доверяя лжепророкам, но не менее страшно, когда, узнав Христа и признав в Нем истинного Мессию и Спасителя, мы со временем остываем, угасает огонь веры в нашей душе, и мы готовы забыть, предать, присоединившись к тому воплю, который взывал к Пилату: «Возьми и распни Его!» Как слепы были те древние иудеи, так же слепы и мы пред светом любви Христовой! Христос пришел избавить нас от смерти, а мы предаем Его смерти! Кто-то может возразить: «О чем Вы говорите? Разве мы предаем Христа смерти? Это иудеи две тысячи лет назад в Иерусалиме предали Христа, но мы-то живем в другое время. Христос прославлен, Он воскрес, вознесся на небо и сидит одесную Отца. И мы никак не можем распинать Его сейчас». Но мы ведь, глубоко ошибаемся. Потому что и сегодня продолжаем распинать Христа нашими грехами.

Обратите внимание на эти два возгласа, которые вырываются из уст людей: сегодняшний — «осанна» и тот, который мы будем слышать в Великий Четверток и в Великую Пятницу на Страстной седмице. Эти возгласы раздаются и в нашей жизни. Когда мы говорим «осанна»? Тогда, когда наша душа открывается для Бога, когда мы осознаем свою греховность, когда видим свой грех, стремимся принести Богу искреннее покаяние и исправить свою жизнь, выверив ее по Христовым заповедям, направить по пути добродетели. Вот тогда, действительно, в нашей душе звучит «осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне» — благословен Христос, идущий в мое сердце, в мою душу, в мою жизнь. Я так же готов, Господи, идти Тебе навстречу, готов расстелить пред Тобою одежды своих добродетелей, богоугодных дел, совершаемых мною. Вот тогда — «осанна». Но спросим себя и постараемся нелицеприятно ответить на вопрос: а часто ли в моей жизни раздается этот возглас? Не чаще ли в моей душе раздается «распни Его, распни»? И именно так вопиет моя душа Богу, когда я продолжаю коснеть в своих грехах; когда я продолжаю быть безразличен к состоянию своей души и не интересуюсь, здорова ли она, больна ли, а может, уже мертва; когда мне безразлично, что совершается вокруг, а заботит лишь собственное видимое благополучие; когда я не вижу находящегося рядом со мной человека, слеп к его нуждам и остаюсь черств, эгоистичен, не желая думать, что кто-то может нуждаться в моем человеческом тепле, моем добром слове, сочувственном взгляде. Одним словом, когда я забываю о своем христианском предназначении, — тогда присоединяюсь к толпе тех иудеев, которые в злобе и ненависти кричали Пилату «распни Его, распни». Вот какие жизненно важные вопросы ставит перед нами праздник Вход Господень во Иерусалим и призывает нас задуматься над ними накануне Страстной седмицы и крестных страданий нашего Господа, осознать Его любовь, Его величайшую Жертву.

В Великую Субботу мы придем освятить яйца, пасхи, куличи и прочие пасхальные снеди. Как без этого? А вот давайте спросим самих себя: освятив пасхальные снеди, освятили ли мы свои души? Освятили ли мы себя за этот Великий пост, стали ли лучше, чище? С каким настроением мы будем встречать славное Христово Воскресение? Ведь Христос пришел совершить подвиг ради нашего спасения, а спасаемся ли мы? Вот тот урок, который всем нам преподносит Святая Христова Церковь, совершая этот праздник. Мы держим в руках веточки вербы. Некоторое время они будут жить, потому что в них есть влага, впитанная от корней того дерева или куста, на котором они росли. Но пройдет время, и они засохнут. А чтобы в них была жизнь, им необходимо питаться соками от корней. Так и мы не должны отпадать от своих корней, не должны отпадать от Христа и от Его Святой Православной Церкви.

Дай Бог, чтобы каждый из нас был достойным чадом своего Господа и верным членом Его Церкви. Будем любить Церковь нашу, будем верить в Церковь нашу! Будем приходить в храм не только в великие праздники, а как можно чаще, и помнить, что здесь, как в роднике с чистой животворящей водой, для каждого человека истекает благодать Божия, без которой немыслима жизнь. Отложим все наши домашние дела и в Страстную седмицу, постараемся в дни до Светлого Христова Воскресения идти неразлучно со Христом, чтобы на тех богослужениях, которые будут совершаться, мы имели возможность соучаствовать в тех страданиях, которые ради каждого из нас претерпел Господь.