Одесситы в последнее время предпочитают ездить на трамваях и троллейбусах

Доходы коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» за минувший год достигли 121 миллиона гривен, увеличившись по сравнению с 2016-м на 22 миллиона.

Об этом сообщил на встрече с журналистами директор данного КП Дмитрий Жеман. По его словам, основной доход предприятия поступает от перевозки пассажиров. Так, в 2017 году «Одесгорэлектротранс» заработал 106 миллионов гривен, дополнительно к чему поступила прибыль в 6,8 миллиона, полученная от реализации постоянных проездных билетов. Для сравнения: в 2016 году коммунальное предприятие получило от пассажирских перевозок 87 миллионов, а от продажи проездных — 4,5 миллиона. Все вырученные таким образом деньги «Одесгорэлектротранс» направляет на ремонт подвижного состава, зарплату сотрудникам и оплату электроэнергии.

В минувшем году количество ДТП с участием одесских трамваев и троллейбусов уменьшилось примерно на четверть, при этом не было зафиксировано ни одной аварии с летальным исходом.