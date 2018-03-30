Дай 117 миллионов!

С такой настоятельной просьбой обратился к министру регионального развития Геннадию Зубко губернатор Одесской области Максим Степанов.

Как он особо отметил на заседании комиссии по техногенной безопасности и ЧС, эти деньги остро нужны для реконструкции гидротехнических сооружений на Дунае.

По словам главы региона «…некоторые гидротехнические сооружения здесь построены еще в середине прошлого века и находится в аварийном состоянии!»

По его подсчетам, из 225 километров дамбы 115 километров нуждаются в ремонте. Как и половина из дунайских шлюзов.

Губернатор так же отметил, что «Украинская Венеция» - Вилково уже подтоплено, а 3-5 апреля ожидается штормовое предупреждение и мобилизованы все спасательные службы региона.

Напомним, что опасность масштабного подтопления Придунавья возникает практически каждую весну. Однако, по подсчетам одесских экспертов, в случае выделения Кабмином требуемой сумы можно будет осуществить масштабную реконструкцию и снять проблему на десятилетия.