В Одесской Юракадемии прошел юбилейный фестиваль «Дебют первокурсника»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся традиционный фестиваль - Дебют первокурсников на Кубок президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова. По коридорам университета важно шагали смелые казаки, одетые в вышиванки и шаровары, милые девушки в ярких национальных костюмах, в платьях по моде времен Екатерины II и даже в морской форме, а в актовом зале звучали украинские народные песни.
Темой нынешнего дебюта стало «Культурное наследие Украины». За месяц до мероприятия каждому из восьми факультетов на заседании профкома путем жеребьевки предоставлялась тема в облике города Украины, культуру и обычаи которого студенты должны были раскрыть. Факультетами были представлены такие города как Одесса, Киев, Львов, Умань, Ужгород, Херсон, Винница и Запорожье.
Почти шестьсот человек собралось в зале поддержать своих друзей, коллег, однокурсников. Эмоционально, радостно встречали они участников соревнования.
С приветственным словом обратился к первокурсникам президент НУ «ОЮА», председатель жюри фестиваля Сергей Кивалов:
Президент НУ «ОЮА» вспомнил студента Игоря Онищенко, который все пять лет учебы в вузе показывал не только отличные результаты в науке, но и стал известен, как один из самых талантливых певцов юридической академии.
В состав жюри, которое оценивало выступления первокурсников, вошли представители преподавательского состава, Первичной профсоюзной организации университета, Студенческого совета, аппарата президента НУ «ОЮА» и Центра культуры.
Каждый из факультетов постарался на славу в своем стремлении как можно ярче, полнее, интереснее представить зрителям и судьям тот город Украины, который они выбрали. Каждый факультет стремился к победе в соревнованиях, главным призом в которых назначен Кубок президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.
Баллы распределились следующим образом: третье место заняли студенты факультета адвокатуры, второе - факультета журналистики, а почетное первое место досталось факультету международно-правовых отношений. Кроме того, были вручены награды за лучший танец - Институту уголовной юстиции, лучшие костюмы - факультету журналистики и приз зрительских симпатий получил факультет психологии, политологии и социологии.
Председатель профкома НУ «ОЮА» Виктор Загородний и заместитель председателя профкома (по работе со студентами) Адриана Вавринчук наградили похвальными грамотами активистов всех факультетов за активную жизненную позицию и участие в жизни университета.
Отметим, что профком Одесской Юракадемии также проводит спортивные, развлекательные, интеллектуальные мероприятия – Спартакиады, квесты, ежегодный Фестиваль КВН, кинопоказы, творческие конкурсы, литературные вечера. Кроме того – интересные экскурсии по Украине и за рубеж.