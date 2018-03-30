В Одесской Юракадемии прошел юбилейный фестиваль «Дебют первокурсника»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся традиционный фестиваль - Дебют первокурсников на Кубок президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова. По коридорам университета важно шагали смелые казаки, одетые в вышиванки и шаровары, милые девушки в ярких национальных костюмах, в платьях по моде времен Екатерины II и даже в морской форме, а в актовом зале звучали украинские народные песни.

Темой нынешнего дебюта стало «Культурное наследие Украины». За месяц до мероприятия каждому из восьми факультетов на заседании профкома путем жеребьевки предоставлялась тема в облике города Украины, культуру и обычаи которого студенты должны были раскрыть. Факультетами были представлены такие города как Одесса, Киев, Львов, Умань, Ужгород, Херсон, Винница и Запорожье.

Почти шестьсот человек собралось в зале поддержать своих друзей, коллег, однокурсников. Эмоционально, радостно встречали они участников соревнования.

С приветственным словом обратился к первокурсникам президент НУ «ОЮА», председатель жюри фестиваля Сергей Кивалов:

Мы стараемся с первого дня учёбы сделать студенческую жизнь интересной, наполнить её всевозможными интересными запоминающимися событиями, выходящими за рамки ученого процесса и аудиторий. Ведь студенческая жизнь не ограничивается лишь лекциями, практическими занятиями и сессиями, в ней всегда должно быть место дружбе, творчеству и весёлым приключениям. Студенческие годы, без преувеличения, самые лучшие в жизни, и мы в нашем университете стараемся создать такую атмосферу, чтобы студенты с удовольствием приходили к нам на учёбу, чтобы у них была возможность всесторонне развиваться, дружить и интересно проводить свой досуг.

Президент НУ «ОЮА» вспомнил студента Игоря Онищенко, который все пять лет учебы в вузе показывал не только отличные результаты в науке, но и стал известен, как один из самых талантливых певцов юридической академии.

С Игорем Онищенко заключили контракт, и сегодня он солист Венской оперы. Я хочу, чтобы таланты каждого из вас раскрывались здесь, в стенах нашего вуза. Каждого из вас, если он будет развивать свои способности, проявлять активность и демонстрировать свои таланты, обязательно ожидает достойное место в жизни. В будущем вы должны стать настоящими, талантливыми юристами, политологами, журналистами, и весь мир будет открыт для вас. Я хочу пожелать вам успеха и выразить благодарность организатором фестиваля за огромную, проделанную ими работу.

В состав жюри, которое оценивало выступления первокурсников, вошли представители преподавательского состава, Первичной профсоюзной организации университета, Студенческого совета, аппарата президента НУ «ОЮА» и Центра культуры.

В мероприятии мы оцениваем по категориям. Творческое задание. То есть, это вокал, танцевальный номер, а также КВН. Самое главное при оценке номеров наших участников - это учитывать их подготовку и готовность к смелым экспериментам, которые мы всячески пытаемся поддерживать, - отметила глава студсовета Юлия Шишацкая.

В первую очередь мы хотим поблагодарить Сергея Васильевича за то, что он дает возможность нашим першокурсникам так весело проводить свой досуг, развивать свои творческие способности. Сегодня в зале собрались более 600 человек – это и команды, которые выступают, и конечно же, группы поддержки каждого факультета,

- рассказала глава профкома Адриана Вавринчук.

Каждый из факультетов постарался на славу в своем стремлении как можно ярче, полнее, интереснее представить зрителям и судьям тот город Украины, который они выбрали. Каждый факультет стремился к победе в соревнованиях, главным призом в которых назначен Кубок президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.

Факультет журналистики в этом году представлял Херсон. На жеребьевке мы вытянули, немного растерялись изначально. Потому что казалось город не имеет особо каких-то достопримечательностей, знакомых для всех. Но при этом мы собрались духом и поставили все свои ставки на исторический фактор Херсона и его хорошо обыграли,

- говорит студентка факультета журналистики Мария Горбунова.

Нам достался город Львов. Сам по себе город – особенный, мы показали его с романтической стороны. Во Львов ездит большое количество пар. Мы показали Ромео и Джульетту. История романтическая и увлекательная, - заметила глава профкома факультета международно-правовых отношений Виктория Колоднийчук.

Баллы распределились следующим образом: третье место заняли студенты факультета адвокатуры, второе - факультета журналистики, а почетное первое место досталось факультету международно-правовых отношений. Кроме того, были вручены награды за лучший танец - Институту уголовной юстиции, лучшие костюмы - факультету журналистики и приз зрительских симпатий получил факультет психологии, политологии и социологии.

Председатель профкома НУ «ОЮА» Виктор Загородний и заместитель председателя профкома (по работе со студентами) Адриана Вавринчук наградили похвальными грамотами активистов всех факультетов за активную жизненную позицию и участие в жизни университета.

Отметим, что профком Одесской Юракадемии также проводит спортивные, развлекательные, интеллектуальные мероприятия – Спартакиады, квесты, ежегодный Фестиваль КВН, кинопоказы, творческие конкурсы, литературные вечера. Кроме того – интересные экскурсии по Украине и за рубеж.