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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

У жителя Белгорода-Днестровского обнаружен склад оружия

Категория: Новости


У жителя Белгорода-Днестровского обнаружен склад оружия

По информации ГУНП, в ходе проведения обыска по месту проживания жителя Белгорода-Днестровского были обнаружены два пистолета и десять патронов.

Обыск проводился на основании оперативных данных о том, что данный гражданин занимается торговлей наркотическими средствами.

Помимо оружия, было обнаружено около ста граммов каннабиса.

В результате начато производство по статье 263 УК Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов и 309 УК Украины (незаконный оборот наркотических средств).



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