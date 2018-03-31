У жителя Белгорода-Днестровского обнаружен склад оружия

По информации ГУНП, в ходе проведения обыска по месту проживания жителя Белгорода-Днестровского были обнаружены два пистолета и десять патронов.

Обыск проводился на основании оперативных данных о том, что данный гражданин занимается торговлей наркотическими средствами.

Помимо оружия, было обнаружено около ста граммов каннабиса.

В результате начато производство по статье 263 УК Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов и 309 УК Украины (незаконный оборот наркотических средств).