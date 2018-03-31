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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В нынешнем году в Одесской области отремонтируют более трехсот километров автомобильных дорог

Категория: Новости


В нынешнем году в Одесской области отремонтируют более трехсот километров автомобильных дорог

Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог.

Согласно плану, ремонтные работы охватят триста десять километров дорог области и будут производиться, в частности на объездной дороге вокруг Рени, на участке «Кучурган-Овидиополь» и, разумеется, на трассе «Одесса-Рени», которую планируют полностью привести в порядок до конца года.

Так же в планах дорожников – работы по ремонту двух автомобильных мостов через Днестровский и Хаджибейский лиманы.

Отметим, что придется уделить внимание и нескольким участкам трасы «Одесса-Киев», где после зимы образовались ямы.



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