В нынешнем году в Одесской области отремонтируют более трехсот километров автомобильных дорог

Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог.

Согласно плану, ремонтные работы охватят триста десять километров дорог области и будут производиться, в частности на объездной дороге вокруг Рени, на участке «Кучурган-Овидиополь» и, разумеется, на трассе «Одесса-Рени», которую планируют полностью привести в порядок до конца года.

Так же в планах дорожников – работы по ремонту двух автомобильных мостов через Днестровский и Хаджибейский лиманы.

Отметим, что придется уделить внимание и нескольким участкам трасы «Одесса-Киев», где после зимы образовались ямы.