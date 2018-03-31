Госдепартамент США не рекомендует украинскому правительству оглашать доходы антикоррупционеров

Госдепартамент США «настоятельно рекомендует» украинскому правительству отменить норму закона об обязательном декларировании доходов антикоррупционных активистов.
Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науерт в Twitter.
Украинская система декларирования должна поддерживать надёжность должностных лиц, а не создавать ненужное давление на гражданское общество. Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить эту норму закона,— говорится в заявлении.
Напомним, до 1 апреля электронную декларацию о доходах обязаны сдать все активисты общественных организаций, занимающихся борьбой с коррупцией.
Более широко ту же мысль развернули в заявлении на сайте Госдепа.
Этот карательный закон имеет целью тех немногих, кто пытается добиться ответственности и прозрачности в Украине, исполняя обещания Евромайдана,— сетуют в Госдепартаменте.
Также в США требуют ввести амнистию для тех, кто нарушил этот закон и не сдал декларации в срок.