Госдепартамент США не рекомендует украинскому правительству оглашать доходы антикоррупционеров

Госдепартамент США «настоятельно рекомендует» украинскому правительству отменить норму закона об обязательном декларировании доходов антикоррупционных активистов.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науерт в Twitter.

Украинская система декларирования должна поддерживать надёжность должностных лиц, а не создавать ненужное давление на гражданское общество. Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить эту норму закона,

— говорится в заявлении.

Напомним, до 1 апреля электронную декларацию о доходах обязаны сдать все активисты общественных организаций, занимающихся борьбой с коррупцией.

Более широко ту же мысль развернули в заявлении на сайте Госдепа.

Этот карательный закон имеет целью тех немногих, кто пытается добиться ответственности и прозрачности в Украине, исполняя обещания Евромайдана,

— сетуют в Госдепартаменте.

Также в США требуют ввести амнистию для тех, кто нарушил этот закон и не сдал декларации в срок.