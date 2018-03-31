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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Госдепартамент США не рекомендует украинскому правительству оглашать доходы антикоррупционеров

Категория: Новости

Госдепартамент США не рекомендует украинскому правительству оглашать доходы антикоррупционеров

Госдепартамент США «настоятельно рекомендует» украинскому правительству отменить норму закона об обязательном декларировании доходов антикоррупционных активистов.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науерт в Twitter.

Госдепартамент США не рекомендует украинскому правительству оглашать доходы антикоррупционеров

 

Украинская система декларирования должна поддерживать надёжность должностных лиц, а не создавать ненужное давление на гражданское общество. Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить эту норму закона,
— говорится в заявлении.

Напомним, до 1 апреля электронную декларацию о доходах обязаны сдать все активисты общественных организаций, занимающихся борьбой с коррупцией.

Более широко ту же мысль развернули в заявлении на сайте Госдепа.

Этот карательный закон имеет целью тех немногих, кто пытается добиться ответственности и прозрачности в Украине, исполняя обещания Евромайдана,
 — сетуют в Госдепартаменте.

Госдепартамент США не рекомендует украинскому правительству оглашать доходы антикоррупционеров

Также в США требуют ввести амнистию для тех, кто нарушил этот закон и не сдал декларации в срок.

 



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