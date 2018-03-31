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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Одессу… попустило

Категория: Новости


Одессу… попустило

Причем, почти в буквальном смысле слова.

С утра и, по меньшей мере, до одиннадцати часов на улицах в центре города были столь пусты, а пешеходы столь немногочисленны, что складывалось впечатление, что прохожих просто сдуло ветром. Тем самым, который свистит на улицах со вчерашнего утра.

И только в непосредственной близости к Дерибасовской и Греческой площади и Приморского бульвара – мест основных мероприятий Юморины ситуация менялась, но настоящее праздничное столпотворение образовалось на Дерибасовской только ближе к полудню – официальному началу карнавального шествия.

Складывалось впечатление, что либо одесситы и гости города заранее знали о том, что шествие начнется с опозданием почти на полчаса, либо организаторы ожидали, пока маршрут шествия заполнится народом.

Отметим, что буквально в квартале от маршрута шествия о празднике смеха не напоминало практически ничего!



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