«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!»

Вероятно, именно по такому принципу одесские правоохранители обеспечивали общественный порядок во время первоапрельского карнавального шествия.

На протяжении предыдущих лет правоохранители очень серьезно относились к тому, чтобы обеспечить свободный и безопасный проход шествия и проезд праздничных конструкций, становясь цепочкой по ходу движения и вынуждая зрителей находится строго на тротуаре. Для выполнения этой задачи обычно мобилизовывали курсантов одесского университета внутренних дел.

Однако сегодня все было организовано совершенно иначе. Вернее, не было организовано вообще. Так, вдоль шествия на отрезке от Преображенской до Екатерининской вдоль человеческой шеренги ходили лишь несколько правоохранителей, которые лениво и неубедительно просили людей отойти за обочину.

Естественно, на эти призывы мало кто обратил внимание. В результате многие, в том числе маленькие дети, остались на проезжей части и перебегали с одной стороны на другую буквально между шеренгами карнавального шествия.

По всей вероятности, только крайне малая скорость, с которой двигались карнавальные конструкции, позволила обойтись без пострадавших.

Кстати, количество самих конструкций было почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Впрочем, как и фантазии в их оформлении.