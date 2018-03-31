«Украинская Венеция» уходит под воду?

В результате резкого повышения уровня воды в Дунае в городе Вилково, который из-за месторасположения называют «Украинкой Венецией» подтопило почти треть территории города.

Об этом в соцсетях сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко. Согласно имеющейся информации утром 1 апреля уровень воды поднялся до 185 сантиметров, однако к вечеру упал до 181 сантиметра.

По данным райсовета, причиной тому стали не только паводковые явления, но и сильный «нагонный» ветер.

Однако, по данным областной администрации, ситуация в городе контролируема. Дома не затоплены, продовольствие и вода доставляются в обычном режиме.

На месте находятся пятнадцать единиц спецтехники и до сотни спасателей, которые приступят к откачиванию воды, как только утихнет ветер.