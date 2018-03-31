Сильный пожар возник накануне вечером на Пересыпи

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По данным ГСЧС, пожар охватил склады одной из производственных фирм и столярный цех на Николаевской дороге.
Площадь возгорания составила несколько сотен квадратных метров.
На месте работают десять пожарных расчетов. Они принимают меры к локализации пожара.
Ситуацию усугубляют не только большая площадь пожара, но и то, что буквально по соседству расположены автозаправочная станция и СТО, куда может перекинуться пламя.
Впрочем, как рассказали сами пожарные, они принимают все необходимые меры, чтобы этого не допустить.
Что стало причиной возгорания, пока не понятно.