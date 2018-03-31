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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сильный пожар возник накануне вечером на Пересыпи

Категория: Новости


Сильный пожар возник накануне вечером на Пересыпи

По данным ГСЧС, пожар охватил склады одной из производственных фирм и столярный цех на Николаевской дороге.

Площадь возгорания составила несколько сотен квадратных метров.

На месте работают десять пожарных расчетов. Они принимают меры к локализации пожара.

Ситуацию усугубляют не только большая площадь пожара, но и то, что буквально по соседству расположены автозаправочная станция и СТО, куда может перекинуться пламя.

Впрочем, как рассказали сами пожарные, они принимают все необходимые меры, чтобы этого не допустить.

Что стало причиной возгорания, пока не понятно.



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