Движение по улице Преображенской может быть открыто уже к лету

Об этом сообщил журналистам начальник городского управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай. По его словам, сейчас на участке Преображенской от улицы Пастера ведутся ремонтные работы. И, если погодные условия будут благоприятны, то они могут быть окончены уже до лета.

Отметим, однако, что первоначально улицу Преображенскую собирались отремонтировать еще до наступления нынешнего года. Однако сроки выполнения работ затянулись…

Добавим, что как будет организовано трамвайное движение на Преображенской – как сейчас, в общем транспортном потоке или по т.н. «выделенной линии», пока окончательно не ясно.