Состоялся открытый чемпионат Одесской области по чирлидингу и чирспорту

По устоявшейся традиции одесские чирлидеры приглашают на свои открытые чемпионаты своих самых сильных конкурентов – спортсменов из Днепра, Харькова и Киева. Такая практика повышает конкурентоспособность участников и помогает выявить потенциальную расстановку сил на будущих чемпионатах.

В состоявшемся турнире приняло участие около 300 спортсменов. Были представлены все номинации и все возрастные категории. Приятно удивляет акробатическая номинация. Это результат прошедших всеукраинских семинаров, которые проводила тренер – член Европейской ассоциации чирлидинга. Всего неделю назад был проведен этот мастер-класс высочайшего уровня, длившийся два дня, и уже сегодня мы видим более качественные результаты.

Спортсмены, завоевавшие призовые места в этом чемпионате, будут представлять нашу область на предстоящем чемпионате Украины, который будет проходить 26-29 апреля в Харькове. Это будет сильнейший старт за всю историю украинского чирлидинга – по предварительным заявкам число участников перевалило за две тысячи. Мы активно готовимся к тому, чтобы выставлять спортсменов всех возрастных категорий во всех номинациях. Этот год мы начали с крупной победы в городе Днепре. Там состоялся открытый чемпионат, с которого мы привезли 32 золотые медали в восьми номинациях. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что одесские чирлидеры являются одними из лидеров этого вида спорта в Украине. Для этого у нас есть прекрасные базы, и мы реализуем свои возможности по максимуму,

- рассказал Денис Гратий, президент областной федерации чирлидинга и чирспорта.

Чирлидинг – это часть танцевальной культуры во всем мире. Вот и в состоявшемся в спорткомплексе Международного гуманитарного университета чемпионате спортивные состязания были украшены ярким танцевальным шоу.

Этот красивый вид спорта присутствует сегодня в качестве вариативного модуля в школах, что способствует вовлечению все большего числа участников в секции, ведь чирлидингом может заниматься абсолютно любой ребенок, независимо от роста, веса, возраста и так далее. Чирлидинг развивает моторику, координацию, силу, воспитывает лидерские качества, но прежде всего – укрепляет здоровье.

Качественная база – залог успеха наших спортсменов, как в ходе тренировок, так и на чемпионатах.

Мы не впервые проводим турнир на базе спорткомплекса МГУ. Мы остановили свой выбор именно на этом месте, потому что этот тренировочный комплекс подходит для нашего вида спорта по всем параметрам: здесь соответствующая высота потолков, есть трибуны, есть тренировочная и разминочная площадки, что не всегда бывает, есть раздевалка, есть душевые, есть отдельные судейские технические помещения, позволяющие себя комфортно чувствовать. Благодаря этому спорткомплексу мы можем не только качественно тренироваться, но и качественно показывать и создавать действительно классный фон выступлениям участников, создавать ощущение комфорта и праздника на каждом нашем турнире. Президент МГУ, народный депутат Украины Сергей Кивалов не первый год оказывает поддержку нашему виду спорта, мы неоднократно проводили кинофестиваль по смежным видам спорта «Cheer Films Festival», и Сергей Васильевич был одним из меценатов этого мероприятия. В нашем виде спорта он сегодня играет немаловажную роль, оказывая разноплановую поддержку, обеспечивая развитие и популяризацию чирлидинга. Вот и в данном случае обеспечил качественное проведение этого турнира, предоставив этот прекрасный спорткомплекс,

- говорит Денис Гратий.

Благодаря, в том числе, и помощи меценатов, растет уровень клубов, растут вчерашние новички, растет техническая и тактическая подготовка спортсменов, численность команд и тренерский состав. Уже менее, чем через 50 дней стартует клубный чемпионат Европы в Дюссельдорфе, и мы очень рады, что члены взрослой, юниорской и детской сборных Одесской области во всех видах программы продемонстрировали, что они мастера, которые ниже своего уровня уже просто не могут выступить.

Пожелаем им, чтобы в Германии они выступили еще более вдохновенно, чем обычно!