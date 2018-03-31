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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

"Укрзализныця" повышает цены на билеты с апреля на 12%

Категория: Новости / Экономика и финансы

"Укрзализныця" повышает цены на билеты с апреля на 12%

Стоимость билетов на поезда "Укрзализныци" с апреля может вырасти на 12%. На столько же стоимость билетов должна повысится в октябре. Полученные средства планируют направить на развитие пассажирской инфраструктуры.

Об этом Громадському сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, о необходимости повышения цен с этого года в два этапа: в апреле на 12%, и осенью, скорее всего, в октябре - еще на 12%", - сказал Кравцов.

В то же время по данным Finance.ua, приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки еще находится на согласовании.

"Центр транспортных стратегий" отмечает, что тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будет повышена всего на 1%. Повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.



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