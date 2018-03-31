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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Обнародован список крупнейших предприятий-должников по выплате заработной платы в Украине

Категория: Новости / Экономика и финансы

Обнародован список крупнейших предприятий-должников по выплате заработной платы в Украине

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы Министерство юстиции создало антирейтинг наибольших предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", - подчеркнула заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.

Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.



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